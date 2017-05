Goleira se destaca em empate do Audax/Unip no Paulista

Pela 5ª rodada do Campeonato Paulista Feminino, Audax/Unip e Ferroviária se enfrentaram, neste domingo (07), e ficaram no empate sem gols, no Estádio Prefeito José Liberatti. Goleira osasquense, Vivi foi o destaque da partida com grande atuação que segurou o líder.

Após conquistar grande vitória fora de casa pelo Brasileiro Feminino, o Audax/Unip enfrentou outro desafio neste final de semana ao receber o líder do Grupo 1, em Osasco, conquistando um ponto importante para permanecer próximo das equipes acima na tabela de classificação.

Em uma partida de muito equilíbrio, as goleiras garantiram o placar inalterado com grandes atuações e defesas determinantes. Com destaque para a goleira Vivi, que fez um dos melhores jogos com a camisa do Audax/Unip ao salvar o time em duas chances claras de gol – uma na primeira etapa com as mãos e outra na segunda, com os pés.

O ponto conquistado deixa a equipe do Audax na 5ª posição, a quatro líder após o fim da rodada, Rio Preto. Na quinta-feira (11), o Audax/Unip volta a campo pelo Brasileiro para enfrentar o Corinthians/Audax, às 15h, no Estádio Prefeito José Liberatti.