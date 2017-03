Goleiro de Osasco é convocado por Tite para disputar as Eliminatórias

Ederson Santana de Moraes, mais conhecido apenas por Ederson, nasceu em Osasco e nesta sexta, 3, foi convocado pelo o técnico da seleção brasileira de futebol Tite, pela a primeira vez. Com tudo, ele deve ficar na reserva de Alisson ou Weverton que também foram convocados.

O goleiro nasceu no 17 de agosto de 1993 e é atualmente goleiro do Benfica. É primo do também goleiro Artur Moraes, que também já atuou no Benfica, hoje na Chapecoense.

Ederson chegou a Portugal em 2009, com 15 anos, para fazer ainda parte da sua formação no Benfica. Após vários empréstimos, integrou o plantel da equipe principal em 2015 e atuou pela primeira vez na equipe titular no derby entre Sporting e Benfica, no dia 5 de março de 2016, substituindo o também brasileiro Júlio César.

O goleiro osasquense integrou a lista de selecionados para a Copa América Centenário em 2016. No dia 31 de maio de 2016, foi detectada uma lesão em Ederson, e foi cortado da seleção, dando o lugar para Marcelo Grohe.

O Brasil enfrentará o Uruguai no dia 23 de março, em Montevidéu. Cinco dias depois, a seleção comandada por Tite enfrentará o Paraguai, na Arena Corinthians. A seleção lidera as Eliminatórias com 27 pontos, quatro a mais do que os uruguaios, que aparecem em segundo.

VEJA A LISTA COMPLETA:

Goleiros

Alisson (Roma)

Weverton (Atlético-PR)

Ederson (Benfica)

Zagueiro

Gil (Shandong Luneng)

Marquinhos (PSG)

Miranda (Inter de Milão)

Thiago Silva (PSG)

Laterais

Daniel Alves (Juventus)

Fagner (Corinthians)

Filipe Luis (Atlético de Madri)

Marcelo (Real Madrid)

Meio-campo

Casemiro (Real Madrid)

Diego (Flamengo)

Fernandinho (Manchester City)

Giuliano (Zenit)

Paulinho (Guangzhou Evergrande)

Philippe Coutinho (Liverpool)

Renato Augusto (Beijing )

Willian (Chelsea)

Atacantes

Diego Souza (Sport)

Douglas Costa (Bayern de Munique)

Firmino (Liverpool)

Neymar (Barcelona)