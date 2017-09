Golpe do apartamento fantasma pode ter lesado 470 pessoas em Carapicuíba

Promotoria de Justiça de Carapicuíba ingressou com ação civil pública em defesa dos consumidores que adquiriram apartamentos da Cooperativa Habitacinal Ionova, que por meio de seu presidente, Osmar Tavares Bernardes Garcia, e vice-presidente, Carlos Roberto Pires Cruz, aplicaram verdadeiro golpe, colocando à venda o que de antemão já sabiam que jamais seria entregue.

A referida cooperativa até o momento fez lançamento e recebeu adesões para três empreendimentos, sendo eles: Fazendinha (Carapicuíba), Jardim Europa (Vargem Grande Paulista) e Recanto Granja Viana (Carapicuíba). Ocorre que todos são inexequíveis, o que demonstra o dolo e má-fé dos requeridos, além de reafirmar que se trata de cooperativa de fachada.

O terreno onde supostamente seria construída a Torre Fazendinha pertencia à Caixa Econômica Federal, que jamais tomou conhecimento das pretensões da cooperativa. No caso do Jardim Europa, em Vargem Grande Paulista, a Prefeitura indicou que não seria possível a provação do projeto no local e havia problemas ambientais. Já no caso do Recanto da Granja, o terreno em que até teve início às obras pertence ao Paulo de Almeida Nobre (ex-presidente do Palmeiras) e herdeiros de uma tia falecida. Nenhum deles jamais soube das vendas e já há ação de reintegração de posse proposta. Houve danos ambientais graves no terreno, que possui duas nascentes e um corpo d’água.

Segundo documentos apreendidos, pelo menos 470 pessoas foram lesadas.

ENTENDENDO O QUE É A VERDADEIRA COOPERATIVA

A verdadeira cooperativa habitacional é um tipo de associação, sem finas lucrativos, de pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum. A finalidade desta reunião é alcançar um fim comum o qual, individualmente, não poderia ser atingido ou seria extremamente custoso.

A base do cooperativismo deve ser o auxílio mútuo.

As cooperativas em geral têm regramento próprio e valem-se de uma série de incentivos que as empresas do ramo imobiliário não gozam, o que não rara vez surgem o que se chama de “cooperativas de fachada”, ou “falsas cooperativas”. Nelas um número reduzido de pessoas unem-se para desenvolver atividade econômica, com intuito de lucro, disfarçando este objetivo. Em vez se submeterem-se à Lei nº 4.591/64 – Lei de Incorporações Imobiliárias, que impõe, entre outras obrigações a venda das unidades autônomas tão somente após o registro no Cartório de Registro de Imóveis do projeto aprovado, determinadas pessoas constituem cooperativas para, desde logo, comercializar o que nem sequer existe. O retorno financeiro é grande e requer pequeno investimento em bom material de propaganda. Em outas tantas vezes, também se percebe que verdadeiros golpes são aplicados contra consumidores, facilmente captados com propagandas atraentes, normalmente explorando baixo custo, inexistência de burocracias e promessas de realização de sonho.

Há um número incontável de casos de problemas envolvendo cooperativas que todos os dias batem às portas do Judiciário. O caso de maior repercussão talvez tenha sido o caso Bancoop – Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo. A estes tantos casos junta-se agora a Cooperativa Inova

A JUSTIÇA DETERMINOU EM SEDE LIMINAR:

ficam suspensas as atividades de adesão de novos cooperados aos projetos habitacionais denominados Fazendinha e Recanto Granja Viana, ambos com promessa de instalação no município de Carapicuíba. Em consequência, deverão ser suspensas as atividades de comercialização praticadas nos estandes de venda da cooperativa, inclusive o da Estrada da Aldeinha e do Plaza Shopping Carapicuíba, ; o bloqueio de bens da Cooperativa e dos dois corréus Osmar Tavares Bernardes Garcia e Carlos Roberto Pires Cruz; a imediata exibição dos documentos relativos às adesões em cada um dos projetos e valores já pagos por cada cooperado; a suspensão dos contratos já assinados (o que significa que quem comprou não precisa mais pagar as parcelas a vencer).

FUTURO

Os réus poderão apresentar contestação e recorrer da liminar.

Ao final, caso a Justiça dê procedência à ação civil pública, procedência da ação, a cooperativa será dissolvida e os consumidores terão restituídos integralmente os valores pagos, com correção e os acréscimos legais.