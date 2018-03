Gostos televisivos e afins

Será que um dia vou me acostumar com imagens invertidas durante entrevistas realizadas no “TV Fama”, Rede TV? O objetivo é não mostrar marcas (pelo menos foi o que me falaram). Mas fica tudo muito estranho.

Mudando de assunto…

Ainda gosto de telejornal que começa com uma notícia bem forte, e termina com uma matéria mais leve e suave.

Já programa esportivo, eu prefiro aquele que termina mostrando o jogo mais importante do dia anterior.

Sempre lembrando, gosto cada dia mais de programas esportivos com humor. E adoro mais e mais quando jornalista “sério” fica de mimimi reclamando.

E tem coisa mais boba do que programa de fofoca que mostra reposta de artista para seguidor nas redes sociais? É muito para minha cabeça.

Só lembrando, tem empresa de mídia especialista em redes sociais dos famosos. Jesus! Mas não vou falar muito, quem sabe amanhã este vira o meu trabalho.

Falando do Patrão…

No último domingo, Silvio Santos fez perguntas sobre sexo aos seus convidados. HAHAHAHAHAHAHAHA. Genial. Dei muita risada.

Silvio Santos deveria ser eterno. Não morrer nunca. E fico pensando como vai ser quando isso acontecer. O mundo vai parar. Mas que isso seja em um futuro bem distante.

E estou naquele clima, triste pelo final de “Tempo de Amar” e ansioso por “Amor & Orgulho”. Novelas das 18 horas da Globo sempre me agradando muito.

Falando do programa que eu adoro…

“A Praça é Nossa” voltou com seus programas inéditos na última semana. Não assisti, deixei para ver pela internet. E lamentavelmente o programa não está no site da emissora e nem no YouTube. Triste demais.

E do mesmo modo que é muito bom ver “Chaves” no SBT. Adoro ver o Mr. Bean na Band. Hora ou outra sempre reprisa. É bem legal. E Mr. Bean tem humor com quase nenhuma fala. Fantástico!

Faz tempo que não falo, mas todo dia gosto de dar aquela espiada no “Todo Seu” do Ronnie Von. O programa da Gazeta é fino e elegante.

Uma coisa nada a ver, mas…

Em 2018 e eu ainda escuto gente falando que refrigerante mata. Jesus!

Foi só um desabafo.

Sabe uma coisa que me preocupa?

O sujeito é julgado e condenado em um telejornal apenas porque aparece fazendo algo errado em uma imagem feita por um celular. Acho isso tudo muito perigoso. Gosto de ouvir e saber todos os lados.

Para fechar…