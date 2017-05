Gostos Televisivos

Muito bom assistir o “Sai de Baixo”, “Sessão Comédia” (aos sábados) na Globo. Boa ideia da emissora. Os primeiros episódios são os melhores.

Será que o politicamente correto aguentaria hoje um “Cala boca Magda!”?

Indo para o que eu não gosto…

Continuo achando bem estranha a nova temporada do “Mister Brau” (Globo). Estou triste.

Como também não estou gostando nada do novo “Estrelas”, o solidário programa da Angélica. Ficou tudo muito bonzinho.

Vamos agora para uma polêmica (palavra que eu mais odeio).

Até hoje existe um preconceito contra o “Zorra” (lembrando que eu também gostava do “Zorra Total), Globo. Alguns fingem não gostar de programa popular. E o mais incrível, ando recebendo vídeos no Whatsapp de quadros do “Zorra”. Alguns adoram o programa sem saber. Vai entender.

Ainda sobre a Globo…

“Pega Pega” vai ser o nome da próxima novela das 19 horas. Antes o nome era “Pega Ladrão”. Seria muito melhor. Muito mais criativo.

E gostei muito do quadro “Quem Quer Ser um Milionário” dentro do “Caldeirão do Huck”. O tradicional perguntas e respostas foi muito bem conduzido pelo Luciano Huck. E o mais legal, não tentou imitar ninguém.

Já o antigo “SPTV” (jornal local de São Paulo) virou SP1 (primeiro edição) e SP2 (segunda edição) na Globo. Para mim vai ser eternamente “SPTV”. Sem falar que acho muito feio telejornal com legenda na tela.

O “Fofocalizando” do SBT está cada dia pior ou é apenas uma impressão da minha pessoa?

E eu já estava esquecendo, na semana passada fui citado no “Vídeo Show” (Globo). Estou ficando importante. O meu comentário foi que a atriz Elizângela é um dos poucos artistas, para não dizer o único, que não usa o sobrenome. Não conto o Fiuk. O filho do seu Fábio usa apelido como nome artístico.

Uma coisa estranha?

“Malhação” sendo ambientada em São Paulo. Mas até que gostei.

Outra coisa estranha?

Assistir propaganda do título de capitalização do Silvio Santos na Globo. E ainda com a filha do homem na tela. Pensei que eu tinha mudado de canal sem querer.

E citando mais uma reprise que eu gosto…

Sempre bom assistir programas antigos do “Roda Viva” (TV Cultura).

Já o que me cansa…

São bem bobas algumas discussões que envolvem televisão. Alguns debates fracos e sem sentido.

Para fechar…