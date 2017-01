Grêmio Osasco joga no Rochdale e Santos e Flamengo na Arena Barueri nesta quarta, 11

Depois de 16 times já estarem com suas vagas garantidas na próxima fase da Copa São de Futebol Jr., mais 28 equipes entram em campo nessa quarta-feira (11) para definir os 14 últimos 14 classificados.

A região recebe dois jogos, o primeiro será disputado na Arena Barueri e trata-se de um clássico nacional. Os meninos da Vila recebem o Flamengo em uma disputa que deve ser a mais acirrada desta segunda fase. O jogo começa às 15h30.

Já na parte da noite, o Grêmio Osasco contando com o apoio de sua torcida vai em busca de uma vaga na terceira fase da Copa São Paulo, o adversário será o Juventus. O jogo começa às 19h no estádio do Rochdale em Osasco.

Barueri

15h30: Santos x Flamengo

Osasco

19h: Grêmio Osasco x Juventus