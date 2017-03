Grêmio Osasco vence Marília e entra no G8 da Série A3

Após 13 partidas na fase de classificação, o Grêmio Osasco obteve sete vitórias e sofreu seis derrotas, resultados que o colocam em sexto lugar na classificação geral com 21 pontos ganhos.

No último sábado, 18, jogando na vizinha cidade de Taboão da Serra, perdeu de 2 a 1 para o time da casa mas a recuperação no campeonato já ocorreu nesta quarta-feira, 22, quando recebeu o Marília no Estádio do Rochdale.

O time visitante apresentou bom futebol mas encontrou dificuldades para furar o bloqueio do Grêmio Osasco. Mesmo assim, criou oportunidades de abrir o marcador mas encontrou um paredão pela frente, o goleiro Jefferson Paulino, que praticou defesas espetaculares. E seguindo a lógica de que, quem não faz, toma, Henrique que entrou no segundo tempo cobra escanteio e Brunno Lima cabeceia pra fazer 1 a 0 aos 36 minutos e aos 38, Henrique recebe cruzamento de Jorge Eduardo e amplia para 2 a 0, definindo a vitória do Grêmio Osasco

Neste sábado, 25, às 10 horas, o adversário do Grêmio Osasco é oaInter de Limeira, partida programada para o Estádio Major José Levy Sobrinho e na quinta-feira, 30, às 19 horas, o Grêmio Osasco encara o Noroeste, de Bauru, no Estádio do Rochdale.