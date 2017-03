Grêmio Osasco volta a vencer e entra no G8 do Estadual

Vitórias sobre o Catanduvense e Flamengo de Guarulhos e o representante de Osasco no estadual está de volta à zona de classificação à segunda fase. Próximo compromisso será contra o Taboão

O Grêmio Osasco iniciou a competição com um futebol competitivo e venceu as quatro primeiras partidas. Em seguida entrou em parafuso e foi derrotado em cinco jogos.

Quando parecia que a “vaca foi para o brejo”, eis que, o futebol que o havia levado ao topo da classificação, voltou. No último domingo, jogando no Estádio do Rochdale venceu o Catanduvense por 3 a 1 e nesta quarta-feira, 15, goleou o Flamengo, de Guarulhos por 4 a 0. E com esses seis pontos conquistados nas duas últimas rodadas, o Grêmio Osasco chega a 18 pontos e passa a ocupar o quarto lugar na classificação geral.

Neste sábado, 18, às 15 horas, o adversário do time de Osasco é o Taboão da Serra, jogo programado para o Estádio Vereador José Ferez. E na próxima quarta-feira, 22, às 19 horas, o Grêmio Osasco enfrenta o Marília no Estádio do Rochdale.