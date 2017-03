Grupo de Osasco está em busca de novos cantores

O Madrigal Amicitate que tem a direção artística do Maestro Paulo Rowlands, é grupo independente de música vocal em atividade desde Março de 2002, ao longo do período desenvolveu inúmeros repertórios, e atualmente, está trabalhando em um projeto direcionado à Música Popular Brasileira, com arranjos de Damiano Cozzella, Marcos Leite, Paulo Rowlands e outros arranjadores.

O grupo está com vagas abertas para cantores:

SOPRANOS

CONTRALTOS

TENORES

BAIXOS

Os ensaios acontecem às Quartas-feiras, 19h30n na rua General Bitencourt, 582 no Centro de Osasco.

Para mais informações. entre em contato pelo o email amicitatemadrigal@gmail.com ou pelo o Whatsapp: (11) 99316 4671 e fale com a Adriana.