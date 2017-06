Grupo entrega marmitex para moradores de rua de Osasco

O projeto AMAI é uma ação social da Igreja metodista em Osasco e desenvolve esse trabalho com moradores de rua há um ano.

Os membros se reúnem toda a última sexta-feira do mês para preparar e entregar marmitex, água e roupas aos moradores de rua da cidade.

O projeto é aberto ao público, e você pode ajudar de três maneiras:

– Orando por esse projeto;

– Doando alimentos e roupas;

– Ajudando no preparo das marmitas, separação das roupas e distribuição nas ruas.

O preparo dos alimentos começa às 16 horas e a entrega às 19h, toda última sexta-feira do mês.

A Igreja está localizada na Avenida dom Pedro I, 201, próximo ao cemitério Bela Vista.

Para maiores informações, entre em contato pelo telefone (11) 3681-2002 ou acesse a página do facebook Igreja Metodista em Osasco.