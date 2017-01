Guarani é o adversário do Oeste na primeira rodada

o Campeonato Paulista da Série A2 será disputado por vinte clubes, a grande maioria com grande tradição no futebol e a briga será por apenas duas vagas à elite do futebol de São Paulo

O Oeste Futebol Clube agora com sede definitiva em Barueri, entra na disputa com o objetivo de retornar à Série A1 e para isso, conta com um elenco forte e espera contar com o apoio do torcedor não só de Barueri, mas também das cidades vizinhas.

O campeonato terá início neste sábado, 28 e término previsto para 7 de maio, com as equipes jogando no mínimo dezenove (19) e no máximo vinte e duas (22) partidas. Será disputado em três (3) fases. Na primeira, os vinte (20) clubes jogam entre si em turno único, classificando-se à fase semifinal quatro (4) clubes que obtiverem o maior número de pontos ganhos.

No final desta primeira fase, os seis (6) clubes que tiverem o menor número de pontos ganhos serão rebaixados à Série A3 de 2018.

Após os jogos das semifinais, os dois clubes classificados para a disputa do título estarão com acesso garantido à elite do futebol paulista para o próximo ano.

São esses os clubes participantes do Estadual da Série A2:

Oeste (Barueri), São Caetano, Velo Clube (Rio Claro), Portuguesa de Desportos, Barretos, Batatais, Capivariano (Capivari, Bragantino, Juventus, Penapolense, Votuporanguense, Água Santa (Diadema), Taubaté, Xv de Piracicaba, Guarani, Mogi Mirim, Rio Claro, Rio Preto (São José do Rio Preto), Sertãozinho e Barbarense (Santa Bárbara D´Oeste)

A estreia do mais novo time de futebol profissional de Barueri, o Oeste Futebol Clube, acontece neste sábado, 28, às 11 horas e o adversário é o Guarani, partida programada para o Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Este jogo terá transmissão do SporTv

Diante do seu torcedor, na segunda rodada do c ampeonato, o Oeste Futebol Clube recebe o Taubaté, na quarta-feira, 1 de fevereiro, às 19h30, na Arena Barueri.