Guarda Civil de Barueri flagra indivíduos furtando fios no Rodoanel

A Equipe do Monitoramento da Guarda Civil Municipal de Barueri flagrou dois indivíduos aparentemente praticando furto de fios na Rodovia Rodoanel Trecho Oeste, município de Barueri, na manhã de sábado, 9.

Os Guardas Civis estavam efetuando o monitoramento através das câmeras e perceberam a ação de dois indivíduos que estavam arrancando algo das calhas de chuva junto ao talude do Rodoanel.

“Passamos as informações a Central de Atendimento (CECOM) que encaminhou viaturas, porém não havia acesso ao local da ocorrência, insistimos em permanecer acompanhando a ação dos suspeitos pelas câmeras e fizemos contato com a Polícia Rodoviária”, comentaram os Guardas do vídeomonitoramento.

A Polícia Rodoviária enviou uma equipe ao local, que logrou êxito em deter 4 indivíduos no interior de um veículo Kombi, com aproximadamente 200Kilos de fiação furtado na extensão da rodovia.

A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial da cidade pela guarnição da Polícia Rodoviária, a Autoridade de plantão elaborou o Boletim de Ocorrência de Crimes contra o Patrimônio/Apropriação indébita.