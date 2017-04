Guarda Civil de Osasco atendeu mais de mil ocorrências no primeiro trimestre

A Guarda Civil tem como estratégia organizacional a filosofia de Polícia comunitária que proporciona uma parceria entre a população e a Instituição, baseada na premissa de que tanto a corporação quanto a comunidade devem trabalhar juntas para identificar, priorizar e resolver problemas contemporâneos, como crimes, drogas e desordens.

Os resultados tem sido surpreendentes nesse inicio de Gestão, pois são inúmeras as ações operacionais que ocorrem na cidade, como, Operação “Amanhecer Seguro”, implantada para coibir as práticas de arrastões em vias públicas, com ênfase nos pontos de ônibus, resultando na recuperação de mais de 40 veículos, veículos estes furtados ou roubados, principalmente motocicletas, que são utilizadas na pratica desses arrastões.

Operação “Lazer Seguro” consiste em propiciar aos munícipes a possibilidade de realizarem suas atividades físicas ou de passeios nos diversos parques da cidade. Cabe ressaltar que a Guarda Civil sem perder sua característica principal de atuação efetuou neste trimestre quase 10.000 rondas em próprios municipais. “Implantamos ainda o Policiamento Comunitário Escolar, com uma sistemática totalmente diferenciada das tradicionais, ou seja, as equipes realizam além das rondas, palestras e reuniões com pais ou responsáveis, atendendo assim toda a comunidade escolar. As 140 unidades escolares do âmbito municipal foram contempladas com essa modalidade de policiamento recebendo mensalmente em torno de 300 visitas de nossas equipes disse o Inspetor Raimundo Pereira Neto, Comandante Geral da Guarda Civil Municipal de Osasco e Diretor do Departamento de Segurança Urbana. A Guarda Civil atendeu neste 1º trimestre do ano um total de 1032 ocorrências, sendo, 685 de cunho policial e 347 de cunho social, essa coleta de dados estatísticos são fundamentais para a Segurança Pública.