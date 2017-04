Guarda Civil prende falso fiscal por estelionato na zona Sul de Osasco

Na madrugada do sábado, 1, os Guardas Civis de Osasco realizavam a operação denominada “Lei Seca” juntamente com os fiscais da prefeitura, que consiste na fiscalização de estabelecimentos no período noturno, quando perceberam que um bar localizado no jardim Santo Antônio que havia sido multado e lacrado funcionando normalmente.

Segundo os GCM’s o proprietário do bar havia efetuado o pagamento de uma quantia de R$ 200 a um senhor de nome Raul, para que o mesmo expedisse um documento denominado “Protocolo de solicitação de deslacração” e sob a posse desta documentação havia retomado as atividades do bar. Indagado sobre quem seria o senhor Raul o dono do estabelecimento apontou para um homem que estava no local. Após abordagem o Sr. Raul admitiu que havia se passado por fiscal do Departamento de Controle Urbano, cobrando essa quantia para regularização da documentação do referido bar.

O estabelecimento foi novamente fechado e autuado com multa de violação de lacre.



Todos foram conduzidos ao Distrito policial, onde o delegado de plantão expediu boletim de ocorrência de estelionato art. 171, ficando o indiciado a disposição da justiça.