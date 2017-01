Guarda da CPTM que atirou em confusão na Estação do Belval em Barueri pode ser demitido

Um guarda que trabalha na segurança da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) foi afastado depois de ter atirado durante uma confusão na plataforma da estação do Jardim Belval, em Barueri na tarde de domingo (8).

A discussão e as agressões sofridas por torcedores que voltavam do jogo entre Santos e Audax, realizado na Arena Barueri, foram registradas em vídeos por passageiros.

Num deles, que foi publicado no Diário da CPTM, uma página independente na rede social em que o passageiros colocam informações sobre o sistema de trens, dá para ver a estação cheia de torcedores com a camisa do Santos. Um trem está parado na plataforma e há muitos guardas do corpo de segurança da companhia em volta deles.

Começa o empurra-empurra entre alguns torcedores e os guardas. De repente, um grupo corre por causa de três tiros Um clarão sai da arma de um guarda no momento em que atira para o chão.

Na sequência, um torcedor é agredido pelos guardas e empurrado para dentro do vagão a chutes. As portas do trem são fechadas. O vendedor ambulante Marivaldo Ribeiro vendia espetinhos ao lado da estação na hora da correria. “O pessoal que veio lá de frente falou que foi próximo deles os tiros. Saíram correndo.”

Depois da confusão, quem estava fora da estação ouviu comentários de que um passageiro teria sido atingido de raspão por um dos tiros. Questionado, o chefe da segurança da CPTM disse que torcedores estavam sem camisa e com bebidas alcoólicas, o que é proibido dentro das estações. E que, ao serem advertidos, foram para cima dos guardas. “A equipe foi severamente ameaçada. Embora vamos frisar: o comportamento do agente tenha sido inadequado”, disse o coronel Iran Figueiredo Leão, gerente de segurança da companhia. “Ele foi retirado das atividades de campo até o término das investigações e ai as providencias administrativas serão tomadas.”