Guarda de Barueri evita roubo de carga no Mutinga

No final da tarde da terça-feira, 30, a Guarda Civil Municipal de Barueri conseguiu impedir o roubo de um furgão, carregado de doces, no Jardim Mutinga. Um adolescente foi apreendido.

Uma viatura da Guarda patrulhava a rua Alagoinha, quando se deparou cum uma dupla tentando roubar um veículo Fiat/Fiorino, que fazia entregas de doces, chocolates e bolachas em comércio da região.

Ao avistarem a rádio patrulha, os dois desistiram de levar o veículo e começaram a correr. Com reforço de outras unidades da Guarda, acionadas pelo rádio, um jovem de 17 anos foi apreendido pela rua Caetés.

O menor infrator confessou a prática do crime. Após o registro da ocorrência no 2º DP de Barueri, o veículo com toda mercadoria foi entregue a empresa responsável e o adolescente foi encaminhado à Vara da Infância e Juventude.