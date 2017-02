Guarda de Osasco reage a roubo no City Bussocaba e salva mulher

O Guarda Civil de Osasco que estava em deslocamento para o trabalho com seu veículo, quando por volta das 6h da manhã, pela rua Joaquim Lapas Veiga no bairro City Bussocaba, se viu obrigado a frear bruscamente, pois no veículo a sua frente havia um roubo em andamento. Os assaltantes após identifica-lo como GCM, devido o seu uniforme, seguiram em sua direção, momento este que o GCM mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo e utilizando-se do seu tirocínio policial efetuou alguns disparos fazendo com que os assaltantes evadirem-se do local.

A vítima que se tratava de uma mulher, informou que um veiculo Honda Civic de cor prata com três indivíduos a fechou, quando dois deles desceram e com emprego de armas de fogo, anunciaram o roubo a exigindo que fosse para o banco do passageiro. Neste momento um individuo assumiu a direção do seu automóvel quando notaram que no veiculo de trás tratava-se de um Guarda Municipal. A ocorrência foi registrada no 6º Distrito Policial.