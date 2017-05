Guarda Municipal de Barueri detém indivíduos em tentativa de roubo no Jardim Silveira

A Guarda Civil Municipal de Barueri prendeu dois indivíduos em flagrante na rua Alziro Soares, bairro jardim Silveira, na manhã de domingo, 21.

Durante o patrulhamento os guardas receberam a denúncia de duas pessoas informando que dois indivíduos haviam acabado tentar roubá-los utilizando um pedaço de madeira para agredi-los, porém entraram em luta corporal com os ladrões que empreenderam fuga do local no mesmo bairro.

“Fizemos uma busca nas imediações da tentativa do roubo e localizamos os dois indivíduos descritos pelas vítimas”, comentaram os agentes de segurança.

M.H.R.A., 34 anos de idade e O.P.C., 27 anos de idade, foram revistados e nada de ilícito foi encontrado. Na entrevista relataram que haviam apenas tido uma briga com dois homens e negam a tentativa de roubo.