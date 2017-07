Guarda Municipal confunde atores com bandidos e os prende por engano

Munícipe confunde atores amadores com bandidos e Guarda Municipal detém quatro rapazes com armas de airsoft próximo à caixa d’Água da Sabesp, no bairro dos Abreus.

Eles são atores amadores do canal do YouTube “The Walking Brazilian Dead” e hoje resolveram fazer uma cena em um matagal da Chácara Mont Serrat, próximo a Amador Bueno. No entanto, não notificaram a Guarda e a PM sobre as filmagens que iriam realizar.

Um munícipe assustou-se ao vê-los pulando uma cerca, com coldres na cintura e carregando as armas de airsoft, e resolveu acionar a Guarda Municipal.

Eles tinham acabado de fazer as gravações e foram embora em um

Palio.

Os guardas Sergio Henrique, Leandro

Alexandre e Teodoro receberam a denúncia e localizaram o veículo onde eles estavam na rotatória do viaduto José dos Santos Novaes. O comandante Araujo também acompanhou a ocorrência.

O veículo foi abordado na Av. Cesario de Abreu, próximo à caixa d’Água da Sabesp e todos foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Itapevi. Eles foram ouvidos e liberados em seguida. O Palio foi apreendido pois sua documentação estava irregular.

O último vídeo postado no canal do YouTube, demonstrando muito bom humor, os atores mostram imagens de quando foram repreendidos por Guardas Municipais de Barueri em um outro dia, mas pelo mesmo motivo, e satirizam a si próprios.

Fonte: Itapevi Agora