Guardiões da Galáxia volta às telonas Com muita ação e surpresas

Guardiões da Galáxia foi um dos maiores sucessos da Marvel. Agora, eles retornam na continuação do filme e prometem surpreender os fãs. para o diretor do filme, o volume dois é emocionante, envolvendo ação e sátiras num mesmo filme

Neste segundo filme, Os Guardiões da Galáxia continuam suas aventuras, enquanto atravessam os confins dos cosmos. Eles devem lutar para manter sua nova família unida, ao mesmo tempo em que tentam desvendar os mistérios da verdadeira paternidade de Peter Quill. Antigos inimigos se tornam aliados, e personagens favoritos dos fãs dos quadrinhos clássicos vão ajudar os heróis.

A trama de “Guardiões da Galáxia Vol. 2” se passará 3 meses após o final do filme de 2014. A nova equipe agora contará com Yondu e Nebula (isso ocorrerá em conta de uma das missões do grupo, que será chamado pelo Povo Soberano para deter um monstro interdimensional que está tentando se alimentar de sua fonte de energia. Como pagamento eles vão oferece-lá, a deixando sob os cuidados da equipe). Rocket não achará justo ela ser o pagamento. Ele roubará algumas fontes de energia do Povo Soberano, que ao descobrir mandarão os Ravangers, comandados por Yondu, capturarem os Guardiões. Porém como observamos no filme antecessor, Yondu e Peter tem uma relação forte de paternidade, o que o leva a tentar convencê-los a não irem atrás deles. Com isso Taserface inicia uma rebelião e os Ravangers expulsam Yondu da liderança do grupo de mercenários. Isso tudo transcorre no começo do filme, e devido estes acontecimentos haverá uma separação no grupo dos Guardiões da Galáxia.



Os vilões são Ayesha e Taserface (este com ambições menores). Ainda no decorrer, temos o pai de Peter Quill saindo em sua busca, após sua fama ter aumentado drasticamente após os acontecimentos envolvendo uma das Joias do Infinito (visto no primeiro longa).

Retornam a sequência de “Guardiões da Galáxia”, Chris Pratt (Peter Quill/ Senhor das Galáxias), Zoë Saldaña (Gamorra), Dave Bautista (Drax), Bradley Cooper (Rocket), Vin Diesel (Groot), Michael Rooker (Yondu) e Karen Gillan (Nebula). Integrando o elenco vemos agora Pam Klementieff com Mantis e Kurt Russell sendo o pai de Peter Quill. O roteiro e direção continuam nas mãos de James Gunn, responsável pelo estrondoso sucesso do filme antecessor.

Com estreia no dia 27 de Abril, o longa mantém suas impactantes cenas de ação e boas sátiras, e acrescenta um lado mais pessoal. Como disse o próprio diretor James Gunn: “Será um filme mais intimista, mais emocional. Ao mesmo tempo em que é um filme maior, também é menor, pois se concentra mais intensamente em alguns personagens”.