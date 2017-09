Helena Maria e Praça do Salgado receberão CTA Móvel que faz testes rápidos e gratuitos de HIV, Sífilis, Hepatite B e C

Osasco terá agora o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), serviço que realiza ações de diagnóstico e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis com base em coleta de testes rápidos e gratuitos de HIV, Sífilis, Hepatite B e C. O CTA Móvel funciona em uma van adaptada.

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, acompanhado do secretário de Saúde, José Carlos Vido, fez a estreia do serviço. “O CTA promove um ambiente mais tranquilo e privativo para a população realizar estes tipos de exames, além de levar saúde pública aos bairros”, comentou Lins.

O CTA Móvel circulará todas as terças e quartas-feiras, das 10h às 13h, pelos bairros da cidade. O primeiro bairro a receber o serviço será o Helena Maria, na região do Capelinha, zona Norte, nesta terça-feira, 12/9. Na quarta-feira, 13/9, a unidade móvel estará na Praça do Salgado, na zona Sul.

Os testes seguem normas definidas pelo Ministério da Saúde e demoram cerca de 15 minutos para apresentar os resultados. Casos suspeitos e positivos serão encaminhados para equipes especializadas da rede municipal de Saúde de Osasco.