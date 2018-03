Helicóptero flagra casal fazendo sexo em via pública de Osasco

Fonte: Record TV

Um casal foi flagrado fazendo sexo em uma via que dá acesso exclusivo ao 4° Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro, localizado na alameda Florêncio José Carneiro, em Osasco, na tarde desta quinta-feira (1º).

O ato foi registrado pelo helicóptero da Record TV. Ao perceber a presença da aeronave, os dois entraram em um veículo Chevrolet Celta e foram embora.

Fazer sexo em via pública configura crime de ato obsceno, previsto no 233 do Código Penal Brasileiro, com pena de detenção de três meses a um ano ou multa.

OBS: Por motivos óbvios não colocaremos a imagem do casal