Hinode Barueri está na final da Superliga B

O Hinode Barueri está na decisão da Superliga B Feminina de Vôlei. A equipe comandada pelo tricampeão olímpico José Roberto Guimarães derrotou o São Bernardo por 3 sets a 0 neste sábado (parciais de 25/17, 25/13 e 25/16), em casa, no Ginásio Poliesportivo José Corrêa, e fechou em 2 a 0 a série ‘melhor de três’. Na última semana, havia vencido também por 3 sets a 0, como visitante.

A partida foi dura, bem jogada. Em todos os começos de set, o Hinode Barueri cometeu algumas falhas de recepção e trocas de passe, frente aos saques fortes do São Bernardo. Mas a experiência de jogadoras como Erika, Suelle, Fê Isis e Sara fez a diferença. A equipe encaixou melhor seu jogo e fez bloqueio e defesa funcionarem bem.

A cada ponto, muita vibração. Os erros passaram a ser do outro lado, e o ataque, ponto sempre destacado por Zé Roberto, ganhou qualidade. A oposta Sara, um dos nomes do duelo, virou quase todas no lado direito. “Elas vieram com um saque muito mais agressivo. Sabíamos que elas iam arriscar tudo. Precisamos ter mais atenção nos primeiros minutos, mas acho que nosso jogo encaixou. Sempre que o saque entrava, o bloqueio e a defesa funcionavam muito bem”, avaliou.

Zé Roberto chamou a atenção, inflamou as jogadoras e, no final, foi só comemorar a primeira grande conquista do projeto idealizado por ele, com uma equipe que começou a treinar no dia 12 de outubro do ano passado, ainda sem patrocinador, até ser abraçada pela Hinode. O grande objetivo é conquistar o título e, consequentemente, a vaga para disputar a Superliga principal, na elite do vôlei nacional.

“Não é diferente de nada que já construí na minha vida. Toda possibilidade de conquista é sempre importante, principalmente neste projeto que começamos do zero, com dificuldades que fortaleceram a todos, atletas e comissão técnica. É uma felicidade muito grande. Agora, falta o último passo. Vai ser difícil e ainda temos que treinar para corrigir alguns pontos. Mas poder viver esses momentos com a torcida, na cidade que escolhi para viver, é muito gratificante”, comemorou.

Agora, o Hinode Barueri aguarda a definição de seu adversário na decisão da Superliga B Feminina de Vôlei. A briga é entre duas equipes do Sul do Brasil O paranaense BRH-Sulflex/Clube Curitibano venceu o primeiro jogo contra o Abel Havan Brusque (SC) e, neste sábado, às 20h, tenta repetir o resultado na arena Havan, em Brusque (SC).