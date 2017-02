Hinode Barueri mantém invencibilidade e liderança da Superliga B

Em casa e diante de um grande e animado público, a Hinode Barueri conquistou mais uma vitória na Superliga B Feminina de Vôlei, neste sábado (4). A terceira partida da competição com resultado positivo manteve a invencibilidade da equipe e também a liderança, com nove pontos. O adversário de hoje, no ginásio José Corrêa, em Barueri (SP), foi a ACV/UnoChaopecó/Orbenk (SC). Após um jogo bem equilibrado no início, o time paulista conseguiu fechar o confronto em 3 sets a 0 (parciais de 27-25, 25-20 e 25-13), em 82 minutos.

A equipe comandada pelo tricampeão olímpico José Roberto Guimarães teve mais uma ótima atuação. Conseguiu se manter forte mesmo com o bom jogo apresentado também pelas adversárias. O primeiro set foi o mais equilibrado de todos, mas o time soube conduzir bem o jogo para chegar ao fim com a vantagem. No segundo, o equilíbrio permaneceu, mas a Hinode Barueri conseguiu abrir e ter um pouco mais de tranquilidade no final. Já no terceiro e último set da partida, a equipe paulista demonstrou total domínio para carimbar mais uma vitória sem perder nenhuma parcial.

Durante o duelo, o time da casa usou um brac em homenagem à Chapecoense, já que estava enfrentando a equipe da cidade. A partida contou com uma excelente atuação de Suelle, que enfatizou a necessidade de um início mais forte nos próximos confrontos. “Esse jogo foi melhor que os dois primeiros do campeonato. Acredito que estamos em uma evolução, ganhando ritmo, mas ainda acho que começamos um pouco devagar. Em todo primeiro set, pelo menos no início, estamos tomando susto ou jogando atrás. Temos que rever isso e acertar os detalhes em treinamento para não tomar esses sustos. Vimos que temos condições. No final do set fomos buscar. Poderíamos ter feito isso desde o começo. Mas acho que é mesmo uma falta de atenção. Começamos um pouco devagar. Temos que engrenar e começar mais forte.”

Após a terceira vitória, a Hinode Barueri terá uma folga na tabela é só retorna à quadra no dia 18 contra a ADC Brasesco. Um momento que exige atenção, segundo a ponteira. “Essa pausa é ruim porque podemos perder um pouco o ritmo. Mesmo com os treinamentos, não é a mesma coisa. Vamos ter que nos policiarmos muito e tentar treinar pesado essa semana para não perder o ritmo mesmo”, acrescentou.

José Roberto Guimarães também enfatizou os erros do início do jogo e espera que a equipe comece país forte daqui para a frente. “O primeiro set foi um pouco atípico para nós, porque cometemos mais erros do que o normal, por isso, a dificuldade que encontramos. Já no segundo, mudamos um pouco a postura e a atitude, que veio se concretizar de uma forma mais efetiva no terceiro. Nós precisamos de atitudes como a do terceiro set, quando tudo funcionou melhor, a partir de um bom saque, o bloqueio tocando várias bolas, os contra-ataques saindo com mais naturalidade. Não deixamos tanto o time de Chapecó jogar no terceiro. Esse é o parâmetro que precisamos para dar continuidade na Superliga B”, destacou. “Vamos continuar a preparação e procurar fazer algum amistoso nesse tempo para não perder o ritmo”, finalizou referindo-se ao período sem confrontos pelo campeonato.