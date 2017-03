Hinode Barueri vai encarar o São Bernardo pelas semifinais da Superliga B

O Hinode Barueri já sabe quem será seu adversário nas semifinais da Superliga B de vôlei. A equipe comandada pelo tricampeão olímpico José Roberto Guimarães vai enfrentar o São Bernardo, em série melhor de três que começa nesta sexta-feira, dia 24 de março. O segundo jogo está marcado para 1 de abril, e o terceiro, se necessário, será no dia 2.

Único time invicto na fase de classificação e dono da melhor campanha, o Hinode Barueri se classificou diretamente para a semi, sem precisar passar pelas quartas de final – foram 18 pontos, com seis vitórias em seis partidas, e apenas dois sets perdidos. Por isso, ganhou o direito de decidir a vaga para a final em casa, no Ginásio Poliesportivo José Corrêa.

Pelo regulamento estabelecido pela CBV (Confederação Brasileira de Vôlei), o Hinode Barueri enfrentaria o vencedor do confronto entre o quarto colocado, São Bernardo, e o quinto, São José dos Pinhais. No duelo das quartas de final, a e equipe do ABC Paulista venceu por 2 a 0 na série melhor de três – 3 a 1 fora e 3 a 0 em casa.

Na fase de classificação, o São Bernardo teve oito pontos conquistados em três vitórias e três derrotas, com 13 sets perdidos. “É um adversário que tem jogadoras com muita experiencia, que procuram errar o menos possível. Um time constante e que joga com bastante velocidade. A expectativa é termos um jogo de muito equilíbrio”, avaliou Zé Roberto Guimarães.

Agora, o Hinode Barueri intensifica ainda mais os treinamentos e passa a estudar o adversário. “Precisamos manter o nível que temos mostrado até aqui e corrigir, principalmente, a relação bloqueio-defesa”, completou o treinador.

A outra semifinal será entre Abel Havan Brusque (SC) e BRH-Sulflex/Clube Curitibano (PR). A decisão da Superliga B de vôlei está marcada para o dia 10 de abril, e o campeão se credencia para disputar a Superliga principal na próxima temporada.

Serviço

Semifinais da Superliga B de vôlei

Hinode Barueri x São Bernardo – série melhor de três

24 de março, às 19h30 – Ginásio Baetão

1 de abril, às 17h30 – Ginásio Poliesportivo José Corrêa

2 de abril, às 17h30 (se necessário) – Ginásio Poliesportivo José Corrêa