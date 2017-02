Hinode Barueri vence Bradesco Osasco e segue líder da Superliga B

Mais uma vez, o dia foi de vitória da Hinode Barueri pela Superliga B Feminina de Vôlei. Neste sábado (18), a equipe comandada pelo tricampeão olímpico José Roberto Guimarães foi até o Centro de Desenvolvimento Esportivo Bradesco Esportes e Educação, em Osasco, para enfrentar a ADC Bradesco, confronto que valia a primeira colocação. A vantagem foi da equipe da cidade de Barueri, que fechou o duelo em 3 sets a 1 (parciais de 25 a 23, 25 a 20, 20 a 25 e 25 a 14), em 1h57m.

A tônica da partida foi o equilíbrio, como já era de se esperar em um encontro entre líderes. A Hinode Barueri começou o jogo com toda a força, mas a ADC Bradesco não se intimidou em nenhum momento. O primeiro set foi o mas longo de todos, com duração de 30 minutos. No segundo, a ADC Bradesco começou na frente, porém logo a Hinode Barueri abriu vantagem e fechou em 25 a 20. Já o terceiro set foi o mais difícil para a Hinode Barueri, superada em 25 a 20. No quarto e último set, novamente muito disputado, as meninas da Hinode Barueri conduziram bem o jogo e venceram por 25 a 14. Com o resultado, a Hinode Barueri chega aos 12 pontos, seguida na classificação pelas adversárias de hoje, com nove.

“Pelo decorrer do campeonato essa seria mesmo a partida mais disputada, com os dois times invictos e brigando pela primeira colocação. Além disso, sabíamos que jogar aqui na casa delas seria difícil, em uma quadra pequena, com a torcida próxima, fatos que elas já estão adaptadas. A equipe de Osasco se conhece bem, com jogadoras que treinam juntas há um tempo, tanto no time quanto na Seleção da categoria delas. Contudo, acredito que nós jogamos abaixo do que vínhamos jogando. Estou satisfeita com o resultado, pois esse era o objetivo, mas poderia ter sido ainda melhor”, avaliou Ana Cristina, de 34 anos, uma das mais experientes da Hinode Barueri.

Segundo a levantadora, a ansiedade pode ter pesado um pouco mais na disputa de hoje. “Essa era uma partida importante na briga pela liderança e acredito que deixamos nos levar pela ansiedade em alguns momentos. Temos que fazer tudo o que o Zé nos passou e com calma. No quarto set mostramos isso, que sacando no lugar certo, bloqueando no lugar certo, o jogo vai acontecer com mais tranquilidade”, disse Ana Cristina.

O próximo adversário da Hinode Barueri será a equipe de São Bernardo do Campo, nesta terça-feira (21), às 19h30, no ginásio José Corrêa, em Barueri. A equipe do ABC Paulista está na terceira colocação, com sete pontos.