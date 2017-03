Hipermercado está com inscrições abertas para curso de Capacitação Pessoas com Deficiência no Senac Osasco

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito do Programa de Capacitação Pessoas com Deficiência oferecido pelo Walmart em parceria com o Senac. O Programa é voltado às pessoas com deficiência (acima de 18 anos) e será realizado nas cidades de São Paulo e Osasco. Ao todo, serão disponibilizadas 50 vagas para as duas turmas. As inscrições para a unidade do Senac de Osasco terminam no dia 31 de março e, para São Paulo (unidade do Senac Francisco Matarazzo) até o dia 04 de abril.

O objetivo do programa é promover, capacitar e fortalecer ações de diversidade e inclusão. “O Walmart não distingue gênero, raça, idade ou quaisquer atributos que denotem preconceito ou discriminação. A companhia entende que, somente dessa forma, é possível reunir diferentes pensamentos e posições, o que valoriza o ambiente de trabalho e o desenvolvimento das atividades. Com esta iniciativa de qualificação, o PCD passa a ter mais chances de ingressar no mercado de trabalho”, explica Cleide Oliveira, diretora de Capital Humano do Walmart Brasil.

Com quatro horas, o curso de Capacitação Pessoas com Deficiência contempla conteúdos focados na introdução ao ambiente empresarial e atendimento ao cliente. Os participantes receberão também orientações sobre como se preparar para participar de processos de seleção e como aplicar o aprendizado após a contratação, com dicas de carreira e desenvolvimento.

O início das aulas está previsto para os dias 04 de abril em Osasco e 07 de abril em São Paulo.

As inscrições devem ser feitas nas unidades do Senac Osasco (R. Dante Batiston, 248 – Centro, Osasco) até 31 de março, e do Senac Francisco Matarazzo (Av. Francisco Matarazzo, 249 – Água Branca, São Paulo, SP) até 04 de abril.