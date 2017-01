Homem adquire droga em Osasco e viaja com ela escondida no reservatório de água do carro

A Polícia Rodoviária apreendeu, por volta das 18h10 de sábado (21), uma porção de entorpecente que estava escondida no interior do reservatório de água de limpeza de um Honda Fit, que era conduzido por um homem de 41 anos. O fato aconteceu no km 75,500 da Rodovia Arlindo Bétio (SP-613), em Rosana.

Conforme o registro, durante uma ação de fiscalização, os agentes avistaram o automóvel, com placas de Osasco e solicitaram a parada do mesmo.

Durante uma vistoria no veículo, o condutor demonstrou “nervosismo e respostas contraditórias”, o que motivou uma busca minuciosa no mesmo, segundo a Polícia Rodoviária. Foi então que, no reservatório de água para limpeza do parabrisa estava a porção de maconha.

Ao ser questionado sobre o entorpecente, o motorista afirmou, segundo o documento, que é usuário de drogas e que o havia adquirido em Osasco. Diante dos fatos, ele foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil de Rosana, onde a ocorrência foi registrada como porte de entorpecentes. Após a elaboração do registro do caso, o autor foi liberado.

A porção de maconha foi apreendida.