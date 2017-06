Homem assalta ônibus na avenida dos Autonomistas em Osasco e quase é linchado pela população

O assalto aconteceu na Avenida dos Autonomistas nesta tarde de terça-feira (20), o bandido anunciou o assalto logo após embarcar e fazer o pagamento da passagem.

O ônibus assaltado faz a linha 350BI1 – Itapevi / Terminal Barra Funda.

Ao desembarcar do ônibus, o cobrador saiu atrás do bandido e quase foi atingido por um tiro disparado em sua direção, o cobrador aproveitou a distração do bandido e conseguiu desarmá-lo, pedestres que passavam na hora foram para cima do bandido e tentaram linchar o homem, uma viatura da GCM que passava na hora da ocorrência fez a prisão em flagrante e conduziu o assaltante para o PS e em seguida ao 6 DP.

Fonte: webradioarede.com