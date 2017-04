Homem bate em poste e é preso com mais dois menores no Piratininga em Osasco

A Polícia Militar, por meio do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, realizou sábado, 8, às 3h, pela Rua Manuel Beckman no Jardim Piratininga em Osasco, a prisão de três indivíduos por Roubo/corrupção de menor.

A prisão ocorreu quando em patrulhamento, pelo local dos fatos deparado com o veículo FIAT/PUNTO, o qual constava ser produto de roubo. Foi dado o sinal de parada, porém não foi obedecido pelo condutor do Punto, o qual após breve acompanhamento se chocou em um poste, sendo os ocupantes detidos pela equipe. No interior do veículo se encontrava dois menores e o condutor. Realizada revista pessoal nos indivíduos, foi encontrada em sua cintura do condutor uma arma de fogo revólver cal.32, com numeração suprimida, com três munições deflagradas e duas intactas.