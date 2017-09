Homem desacata policial e é preso no Jardim Santo Antônio em Osasco

A Polícia Militar, por meio do 14º Batalhão, realizou nesta quinta, 21, às 13h25, pela Rua São Paulo Da Cruz no – Jardim Santo Antônio em Osasco, a prisão de um indivíduo Procurado/Desacato.

A prisão ocorreu quando em patrulhamento, a equipe do CFP, visualizou três indivíduos em atitude suspeita, onde resolveram efetuar abordagem, ao abordá-los um dos indivíduos (Wanderson) desacatou a equipe e foi detido, ao consultar via Copom à documentação do Gabriel, constou ser procurado pela justiça pelo Art. 157/ Parágrafo 02/ Inciso II do Código Penal.