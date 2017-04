Homem é preso após roubar bolsas, celulares e um veículo no Campesina em Osasco

Um indivíduo foi preso por roubo na noite desta quarta, 26, pela Guarda Civil de Osasco. Segundo a equipe, populares no Campesina acionaram a viatura que efetuava patrulhamento próximo ao local dos fatos, informando que dois indivíduos haviam efetuado roubo a três mulheres.

Na ação os indivíduos subtraíram as bolsas, os celulares e o veículo de uma das vitimas que, após o bloqueio mecânico abandonaram o automóvel empreendendo fuga a pé. Com as características dos indivíduos a equipe da guarda civil, a qual naquele ato era composta pelo efetivo feminino, efetuaram rondas pelas imediações, obtendo sucesso em encontrar um dos autores, que depois de indagado assumiu o roubo.

As agentes da GCM após o reconhecimento das vitimas, deu voz de prisão ao autor, o qual momento antes de sua condução ao distrito policial passou mal e foi socorrido até a Unidade de Pronto Atendimento, e segundo boletim médico, foi constatado que o mal estar era em decorrência do uso exagerado de cocaína.

Após ser medicado foi conduzido até a Delegacia Seccional, onde foi elaborado boletim de ocorrência de Roubo, com base no art.157 do Código Penal, e auto de exibição e devolução do veículo e de todos os pertences as vítimas ficando a disposição da justiça.