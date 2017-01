Homem é preso com 19 celulares no Jardim Umuarama em Osasco

A Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, realizou nesta quarta, 4, às 08h57, pela Avenida Padre Vicente Melilo no Jardim Umuarama em Osasco, a prisão de três indivíduos por Receptação Qualificada, Associação Criminosa e Roubo.

A prisão ocorreu quando em patrulhamento, a equipe policial militar avistou um indivíduo em atitude suspeita e após abordá-lo, em revista pessoal foram localizados 17 celulares, onde em consulta via Terminal de Dados, dois celulares constaram como Produto de Roubo, indagado a respeito, o mesmo informou que compra os celulares para revender.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e informado os seus Direitos Constitucionais, e após condução ao DP, foi realizada diligência até a residência do infrator e localizado mais dois celulares Produto de Roubo na posse de um casal que também foram detidos e conduzidos ao Distrito Policial, onde o Delegado plantonista elaborou o BOPC por Receptação Qualificada, Associação Criminosa e Roubo.