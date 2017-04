Homem é preso com caminhão roubado em Itapevi

Um empresário, de 53 anos, e um autônomo, de 34, foram presos por receptação de um caminhão roubado, na manhã desta segunda-feira (3). Um deles foi detido em Itapevi e o outro na zona oeste de São Paulo.

Policiais da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de Carapicuíba receberam denúncia anônima de que um caminhão roubado estava guardado em um galpão na cidade de Itapevi.

No local, os agentes encontraram o autônomo, que confessou que iria desmontar o veículo e vender as peças. O homem também contou que o baú do veículo tinha sido entregue a outra pessoa, que o levou para uma loja no Jardim Gilda Maria, zona oeste da Capital.

Chegando ao endereço, os policiais flagraram o empresário, escondendo a peça.

O caminhão roubado no dia 30 de março, na Vila Jacuí, foi apreendido. Os dois presos foram levados à Dise de Carapicuíba e indiciados.