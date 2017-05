Homem é preso com R$ 2 milhões em droga, a carga seria entregue em Osasco

Um homem foi preso, nesta segunda-feira, 22, em Barra do Turvo, com uma carga de quase 40 kg de cocaína. A droga foi avaliada em quase R$ 2 milhões e estava escondida em um cilindro de GNV de uma caminhonete.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, os policiais abordaram o veículo pouco antes das 18h da última segunda-feira. Durante a entrevista inicial, os PRFs suspeitaram do nervosismo do motorista e decidiram inspecionar o veículo.