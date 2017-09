Homem é preso com três facas após roubar carro no Jardim Conceição em Osasco

A Polícia Militar, por meio do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, realizou, no dia 7 de setembro, às 19h42 na Rua Pernambucana no Jardim Conceição em Osasco, a prisão de um indivíduo por Roubo Tentado.

A prisão ocorreu quando em patrulhamento, a equipe avistou uma grande aglomeração de transeuntes, pela Rua citada e ao se aproximarem a guarnição percebeu que se tratava de uma tentativa de roubo a veiculo, quando o infrator avistou a chegada da Viatura, se desesperou e tentou fugir do local se afastando da multidão ali presente. Equipe obteve êxito em abordar o meliante. Ao efetuar a busca pessoal foram localizadas duas facas na cintura do mesmo e próximo ao veículo que ele tentou roubar foi encontrado mais uma faca.