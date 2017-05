Homem é preso em carro falsificado no Jardim Conceição

A Polícia Militar, por meio do 14º Batalhão realizou no domingo, 21, às 9h48 pela Rua Penedo no Jardim Conceição em Osasco, a prisão de um indivíduo por Roubo/Procurado.

A prisão ocorreu quando a equipe em patrulhamento, deparou-se com o veículo GM Cobalt e ao efetuar pesquisa das placas, constou uma GM Montana nada consta.Foi realizado um acompanhamento o qual tentou fugir, sem êxito, verificado o chassi constou como sendo um GM/Cobalt, produto de roubo. No interior do veículo foi localizada a quantia de R$ 4.981 em espécie e em pesquisa junto ao Copom o indivíduo constou procurado da Justiça.

Diante dos fatos, os policiais militares informaram ao indivíduo da lei sobre seus direitos constitucionais, conduzindo os indivíduos 5º DP, onde o proprietário reconheceu os indivíduos como autores do roubo, expedindo a autoridade de plantão, após tomar conhecimento dos fatos elaborou o BOPC em flagrante por Receptação/Procurado, permanecendo o indiciado à disposição da justiça.