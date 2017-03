Homem é preso no Jardim Cipava em Osasco, minutos depois de roubar um celular

A Polícia Militar, por meio do 14º Batalhão de Polícia Militar, realizou, nesta quarta, 21, às 11h, pela Rua Cazuza no Jardim Cipava em Osasco, a prisão de um indivíduo por Roubo Consumado.

A prisão ocorreu quando em patrulhamento, a equipe deparado com um indivíduo em atitude suspeita, onde ao ser abordado e efetuado revista pessoal estava com uma faca na cintura e um aparelho celular que havia roubado, sendo encontrada a vítima, que informou ter sido roubada pelo indivíduo minutos antes, sendo ameaçada com a faca.

Diante dos fatos, os policiais militares informaram o indivíduo da lei sobre seus direitos constitucionais, conduzindo os indivíduos ao 6º Distrito Policial, onde a autoridade de plantão, após tomar conhecimento dos fatos elaborou o BOPC por Roubo Consumado e a vítima reconheceu o indiciado.