Homem é preso vendendo maconha e crack no Jardim Conceição

A Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), por meio do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, realizou, no dia esta quarta, 19, às 12h32 no Jardim Conceição em Osasco, efetuado a prisão de um indivíduo por Tráfico de Entorpecente.

A prisão ocorreu quando em patrulhamento solicitado pelo COPOM para averiguar ocorrência de Tráfico de Entorpecentes, sendo irradiado as características do indivíduo, que estaria realizando comércio dos entorpecentes. No local foi realizada abordagem em um indivíduo nas mesmas características informadas e durante a revista pessoal foi localizado em poder do mesmo uma sacola contendo 49 (quarenta e nove) envólucros de maconha e 63 (sessenta e três) pedras de crack.