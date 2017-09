Homem escondia drogas dentro do seu carro no Portal d’Oeste em Osasco

A Polícia Militar prendeu, na noite de segunda-feira (4), um homem, de 28 anos, que escondia entorpecentes dentro do seu veículo, em Osasco. Na ação, os policiais apreenderam crack, cocaína e maconha.

Uma equipe da 2º Companhia do 42º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) realizava patrulhamento pela Rua Aquilino Alves de Souza, no bairro Portal d’Oeste, quando avistou um homem entrando em um Fiat Uno prata.

Ao perceber a presença policial, o suspeito demonstrou nervosismo e foi abordado. Com ele, os PMs encontraram R$683,50 e algumas anotações do tráfico. Dentro do veículo, foram apreendidos 153 pinos de cocaína, 46 pedras de crack e 21 porções de maconha.

Todas as substâncias apreendidas foram encaminhadas para a perícia. O criminoso foi preso em flagrante e indiciado por tráfico de drogas. A ocorrência foi apresentada no 10º Distrito Policial de Osasco, que prosseguirá com investigações sobre o caso.