Homem esfaqueia esposa, foge, mas é preso pela a Polícia na divisa de Barueri e Osasco

Policiais Militares do 42º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (sede em Osasco) prenderam um indivíduo na área da 2ª Companhia por tentativa de homicídio.

Durante patrulhamento a equipe recebeu pelo COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) a informação sobre uma tentativa de homicídio na área do 20º BPM/M (Barueri) em que o autor da tentativa havia esfaqueado uma mulher e fugido para a área da 2ª Companhia do 42º BPM/M. De imediato os Policiais Militares iniciaram diligências na divisa entre Osasco e Barueri quando em determinado momento um homem avistou a viatura e empreendeu fuga, porém sem sucesso. Na abordagem, o indivíduo tinha as suas vestes sujas de sangue e confessou à equipe que esfaqueou a sua esposa, sendo preso imediatamente para ser levado à justiça pela tentativa de homicídio.