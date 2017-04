Homem esfaqueia irmão no Jardim Conceição

No último domingo, 2, os Guardas Civis ao efetuarem patrulhamento pela Unidade de Pronto Atendimento do Jardim Conceição (UPA) presenciaram um homem de 32 anos, caído de costas com ferimentos no abdômen provocados por uma faca. Com a chegada do SAMU o homem foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Osasco, onde permaneceu sob cuidados médicos.

Segundo informações, o autor da agressão é irmão da vítima e após o ato fugiu do local.

A ocorrência foi registrada no 05° Distrito Policial natureza Lesão Corporal.