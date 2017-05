Homem finge estar armado para roubar celular no centro de Barueri

A Guarda Civil Municipal de Barueri deteve um indivíduo em flagrante na rua Campos Salles, no Centro, na tarde de sexta-feira, 26.

Os agentes de segurança estavam na rua citada e avistaram um homem em atitudes suspeitas. “Notamos que um homem estava com parte do corpo dentro de um veículo de marca Toyota/Corolla de cor prata, com duas mulheres em seu interior”, comentaram os guardas civis.

Efetuamos a abordagem e durante a revista pessoal em D.L.R., 34 anos de idade, nada de ilícito foi encontrado.

As duas vítimas relataram que o homem estava fingindo estar armado e pedindo o aparelho de celular e como não foi dado o ladrão dizia que se não fosse entregue algo de valor ele iria atirar contra elas.