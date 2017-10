Homem foge de bloqueio da Polícia na Vila Campesina em Osasco, mas é preso quilômetros depois

A Polícia Militar , por meio do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, realizou no no sábado, 7, às 21h18 pela Avenida Doutor Carlos de Moraes Barros na Vila Campesina em Osasco, a prisão de um indivíduo por Tráfico de Entorpecentes / Receptação.

A equipe de policiais, durante a operação Direção Segura, ao realizar um bloqueio de trânsito, deparou com um indivíduo conduzindo um veículo Kadett, que ao perceber a presença das viaturas empreendeu fuga, realizado breve acompanhamento juntamente com outras equipes do 14º BPM/M, as quais conseguiram realizar a abordagem ao veículo. Ao verificar o emplacamento o automóvel constava como produto de furto; realizada revista pessoal no indivíduo nada de ilícito foi encontrado, porém ao realizar a vistoria no veículo foram localizadas ferramentas utilizadas na prática de furto de automóveis e 976,31 gramas de maconha.

Diante dos fatos, os policiais militares informaram ao infrator da lei sobre seus direitos constitucionais, conduzindo-o ao 5º Distrito Policial, onde a autoridade de plantão, após tomar conhecimento dos fatos elaborou o BOPC de flagrante por Tráfico de Entorpecentes/ Receptação, permanecendo o indivíduo à disposição da justiça.