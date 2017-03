Homem furta cadeira de lanchonete no centro de Osasco

Tudo aconteceu no sábado, 18, quando um dos clientes da lanchonete localizada na Rua Primitiva Vianco, no centro de Osasco flagrou um homem que havia furtado uma das cadeiras de madeira do estabelecimento. Diante dos fatos o proprietário solicitou apoio da GCM que imediatamente compareceu ao local logrando êxito em deter o individuo que estava sob domínio de populares.

Após abordagem feita pelos GCMs, foi encontrada em sua mochila uma faca de cozinha. Com isso, foi dada a voz de prisão ao indiciado e as partes foram encaminhadas ao 05° Distrito Policial, onde foi elaborado Boletim de ocorrência por furto, permanecendo o indiciado a disposição da justiça.

Segundo o proprietário há algum tempo vem sumindo mesas e cadeiras do estabelecimento, sendo que somente desta vez conseguiu deter o suspeito.