Homem oferece ajuda a motorista em Osasco e acaba furtando sua carteira

A vítima, um homem de 32 anos, estava com seu veículo quebrado na área Central de Osasco, quando foi abordado pelo indiciado que ofereceu ajuda passando-se por mecânico se propondo a entrar no carro e tentar ligá-lo, enquanto a vítima permaneceu do lado de fora tentando bombear o combustível, sem êxito o suspeito se despediu e saiu do local.

Minutos depois a vítima deu falta de sua carteira, que continha R$ 100,00, imediatamente desconfiou do indiciado e saiu a sua procura, a vítima localizou o na Avenida República do Líbano no Centro, momento em que solicitou o apoio de uma viatura da GCM que passava pelo local. Ao abordá-lo os guardas localizaram a carteira da vítima, e o homem acabou confessando o crime.