Homem que foi atropelado na Avenida dos Autonomistas, na sexta, 10, morreu uma hora depois

Na última sexta-feira, 10, por voltar das 8h da manhã, um senhor aproveitou que o semáforo do cruzamento das vias Salem Bechara e Autonomistas, no centro de Osasco estava fechado e atravessou a avenida, fora da faixa de pedestres, no sentido Vila Yara, quase em frente ao Hospital Cruzeiro do Sul, ele acabou sendo atropelado por uma moto.

O homem foi socorrido ao Cruzeiro do Sul. De acordo com o Serviço Social da entidade, ele chegou em uma situação muito grave e por volta das 9h10, a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu. Ele tinha um escritório de contabilidade na rua Paulo Lício Rizzo. Ele estava seguindo para o hospital para buscar o resultado dos exames que ele tinha feito dias antes. Segundo amigos, ele estava feliz pois os resultados estavam todos bons.

O condutor da moto e o garupa (que era sua esposa), foram levados à UPA Centro.