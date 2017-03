Homem que praticava roubos em ônibus é detido pela Guarda Civil de Osasco

Na última terça feira, 21, por volta das 20h equipe especializada da Guarda Civil de Osasco ROMO (Rondas operacionais com motocicletas), ao realizar rondas pela Rua Jaime Regalo Pereira no Centro de Osasco, desconfiaram da atitude de um homem que caminhava pelo local, ao efetuar a abordagem localizaram com ele um revolver calibre 22, com sete munições e três aparelhos de celular, questionado sobre o material o indivíduo relatou que havia efetuado um roubo em um ônibus da linha Vila dos Remédios, alegando que o motivo que o fez foi para pagar a pensão de seus filhos, ressaltou que já tinha passagem pela polícia por roubo.



Imediatamente a equipe deu voz de prisão ao indiciado e o conduziu até o 5º Distrito Policial, sendo elaborado boletim de ocorrência de Porte ilegal de arma, onde permaneceu a disposição da justiça.