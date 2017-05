Homem rouba caminhão que transportava produtos alimentícios em atacadista de Barueri

Policiais civis do 1° Distrito Policial de Carapicuíba (Demacro) prenderam, na madrugada da última sexta-feira, 5, um homem, de 26 anos, pelo crime de roubo. Os agentes averiguavam informações que davam conta de que um caminhão roubado, bem como a carga que ele transportava, estariam em um estacionamento no bairro do Jaraguá.

O caminhão transportava produtos alimentícios de um grande atacadista da região. Ele foi roubado por dois indivíduos, no município de Barueri. O motorista e seu ajudante foram mantidos reféns por cerca de duas horas e posteriormente liberados em uma rodovia nas proximidades.

Quando os investigadores chegaram ao local, encontraram o caminhão e parte da carga. Os policiais conseguiram prender um dos autores e conduzi-lo ao distrito policial, onde foi reconhecido pela vítima.

O caminhão e os produtos recuperados foram devolvidos aos proprietários.