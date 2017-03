Homem rouba carro e depois uma moto e foge pela a Avenida dos Autonomistas em Osasco

A Polícia Militar, por meio do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, realizou nesta quarta, 15, às 11h02, pela Avenida Hilário Pereira de Souza na Vila Industrial Autonomistas em Osasco a prisão de um indivíduo por Roubo de Veículo.

A prisão ocorreu quando em patrulhamento, deparado com um veículo PEUGEOT/206 que ao avistar a viatura empreendeu fuga, vindo a choca-se em uma árvore, o condutor desceu do veículo e roubou uma motocicleta Honda/CG 125 e evadiu-se. A vítima da motocicleta J. C., deslocou-se até a base da 2º Cia do 14º BPMM, onde relatou o fato aos policiais. Os policiais que ali estavam colheram os dados e comunicaram na rede rádio, e pela Avenida dos Autonomistas, os policiais visualizaram um indivíduo com as mesmas características, onde foi abordado e reconhecido pela vítima da motocicleta, sem sombra de dúvidas como sendo o autor do roubo.

Diante dos fatos, os policiais militares informaram o indivíduo da lei sobre seus direitos constitucionais, conduzindo o indivíduo ao 9º Distrito Policial, onde a autoridade de plantão, após tomar conhecimento dos fatos elaborou o BOPC por Roubo, o indiciado permaneceu à disposição da Justiça.